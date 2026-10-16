Более 15 тысяч бойцов СВО получили помощь по программе "Возвращение", созданной в сотрудничестве с Общероссийским народным фронтом и научно-клиническим центром.
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