Женщина открыла вклад 1993 году, а через 23 года сняла деньги и посчитала результат

Снова Ленин виноват!!!! Это же надо же!!!! Его потомки заявляют, что без теории нам смерть, однако рулят строго по своим воровским методикам, безбожно врут и валят всё на прадеда.

Сказки рассказывай где-то в другом месте... Эра Рыб закончилась... Евреи - Рыбы. Теперь эра Водолея, и мы, русские рулить будем 2000 лет... Мы Водолеи! А что хотят евреи... мы знаем... Пусть продолжают мечтать... )))

Леонид Руси

Вальтер Юпитерский Счастливый раб научился читать книжечки по эзотерике и лить воду из пустого в порожнее!!!

Сперва дай определение рабу... У меня есть пачпорт, собственность, права и в том числе на выборах. Тебе что уже есть 18 лет... и ты взрослый? Не зная брода, не лезь в бутылку... А потом... С чего ты решил, что я счастливый в свои 69 лет? Сплошные косяки у тебя... Нужно книжки читать по психологии, парапсихологии, философии, эзотерику, ИЦЗИН, Библию, Каббалу, Тору, ЗОАР, Хиромантию, Астрологию, короче, прочти все 100 книг, тогда не будешь шокировать взрослых своей банальной эрудицией... и не будешь претендовать на позишн намбе ван... Бэйнейну лвейн ацмейну, им квар, наки аколь лефи мусагим