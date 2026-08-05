В 1993 году жительница Свердловской области Елизавета решила сделать ценный подарок своей годовалой правнучке Саше.
Женщина открыла вклад 1993 году, а через 23 года сняла деньги и посчитала результат
Комментарии
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Вальтер Юпитерский
Вадим Скоробогатов
С БОЛЬШОЙ ЛАПШОЙ НА СВОИХ УШАХ...от ленина и прочих большевиках..
Снова Ленин виноват!!!! Это же надо же!!!! Его потомки заявляют, что без теории нам смерть, однако рулят строго по своим воровским методикам, безбожно врут и валят всё на прадеда.
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1 м.
ВЮ
Вальтер Юпитерский
Леонид Руси
Сказки рассказывай где-то в другом месте... Эра Рыб закончилась... Евреи - Рыбы. Теперь эра Водолея, и мы, русские рулить будем 2000 лет... Мы Водолеи! А что хотят евреи... мы знаем... Пусть продолжают мечтать... )))
Счастливый раб научился читать книжечки по эзотерике и лить воду из пустого в порожнее!!!
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1 м.
Леонид Руси
Вальтер Юпитерский
Счастливый раб научился читать книжечки по эзотерике и лить воду из пустого в порожнее!!!
Сперва дай определение рабу... У меня есть пачпорт, собственность, права и в том числе на выборах. Тебе что уже есть 18 лет... и ты взрослый? Не зная брода, не лезь в бутылку... А потом... С чего ты решил, что я счастливый в свои 69 лет? Сплошные косяки у тебя... Нужно книжки читать по психологии, парапсихологии, философии, эзотерику, ИЦЗИН, Библию, Каббалу, Тору, ЗОАР, Хиромантию, Астрологию, короче, прочти все 100 книг, тогда не будешь шокировать взрослых своей банальной эрудицией... и не будешь претендовать на позишн намбе ван... Бэйнейну лвейн ацмейну, им квар, наки аколь лефи мусагим
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1 м.
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