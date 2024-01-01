Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Новогодний тост

Друзья мои и весь народ.Поднимем этот тостЗа новый год, что к нам идет.За наш победный рост; За тех, чья грозная рукаВрагов нещадно бьет,За тех, кто нынче у станкаОружие кует;За тех, кто каждую веснуГотовит урожай, —За всех людей, за всю страну,За весь великий край;За свет, что светит всей земле,За красную звезду,И за того, кто там — в Кремле —Бессменно на посту.

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