Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин в соответствии со статьей 148.1 Регламента ГД проинформировал депутатов о внесении Председателем Правительства РФ Михаилом Мишустиным представлений по кандидатурам: Кожемяко Олега Николаевича – на должность заместителя Председателя Правительства Российской Федерации – Полномочного представителя Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе; Никитина Андрея Сергеевича – на должность заместителя Председателя Правительства Российской Федерации; Окладниковой Ирины Андреевны – на должность заместителя Председателя Правительства Российской Федерации – Руководителя Аппарата Правительства РФ; Силуанова Антона Германовича – на должность заместителя Председателя Правительства Российской Федерации – Министра финансов РФ; Ядрова Дмитрия Викторовича – на должность Министра транспорта Российской Федерации.