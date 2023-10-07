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Русская весна

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Спецназ охотится на американскую бронетехнику в боях у Вербового (ВИДЕО)

Спецназ охотится на американскую бронетехнику в боях у Вербового (ВИДЕО)

В боях у Вербового наш спецназ охотится на американскую бронетехнику. На Запорожском фронте «Группа Бродяги» продолжает атаковать дронами-камикадзе «Хаммеры» и другую бронетехнику с вражескими штурмовыми группами.

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