Спецназ охотится на американскую бронетехнику в боях у Вербового (ВИДЕО)

В боях у Вербового наш спецназ охотится на американскую бронетехнику. На Запорожском фронте «Группа Бродяги» продолжает атаковать дронами-камикадзе «Хаммеры» и другую бронетехнику с вражескими штурмовыми группами.
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