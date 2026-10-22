Начальник службы безопасности «Белтелекома» Павел Давидович 22 октября в Минске сообщил, что за девять месяцев 2026 года специалисты выявили около 330 тыс.
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