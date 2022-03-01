Berg PRESS

497 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ингерман Ланская
    "НДС взимался при покупке и не возвращался при продаже, таким образом потери могли достигать 30–40%....." КАК??????? ...Вместо валюты все...
  • Сергей Володин
    Ребята,  сынки  -  ТАК  ДЕРЖАТЬ !  Места  ВСУшемкам  в  земле:  они  отвечают  за  тот  бандитизм,  который  учинили ...Колонну украински...
  • Ингерман Ланская
    камуноиды, как всегда, работают против РоссииБанки резко подня...

Банкир Тосунян рассказал, как реагировать на рост процентов по вкладам

Банкир Тосунян рассказал, как реагировать на рост процентов по вкладам

На фоне повышения ключевой ставки ЦБ до 20 процентов банки начали увеличивать ставки по депозитам. Как распорядиться сбережениями в такой ситуации, посоветовал в интервью радио Sputnik президент Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх