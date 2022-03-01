Банкир Тосунян рассказал, как реагировать на рост процентов по вкладам

На фоне повышения ключевой ставки ЦБ до 20 процентов банки начали увеличивать ставки по депозитам. Как распорядиться сбережениями в такой ситуации, посоветовал в интервью радио Sputnik президент Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян.