ИЗВЕСТИЯ iz

6 683 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Евгений Бут
    А, что ещё не запретили?Грузовой фронт: ф...
  • лина любимцева
    ЧТО ТАМ ЗА ПЕРЕГОВОРЩИКИ ОТ РОССИИ?!! Гнать их поганой метлой оттуда!! Ничего не могут сделать для России, но дают со...В Красном Кресте ...
  • Олег Тимофеев
    И он их не арестовал? А с виду такой приличный полицейский?В Лос-Анджелесе н...

Картина дня

наверх