Художник из Италии обвинил в плагиате барнаульскую дизайнершу из-за мурала в кафе

Девушка заявила, что просто выполняла заказ и принесла извинения итальянцу Итальянский художник пригрозил барнаульской дизайнерше Анастасии Пахотиной судебным иском из-за картины, которую она нарисовала в местной кофейне FreeMan's.
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