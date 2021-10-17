И вид латиницы им сладок и приятен

МАТЬ GORODOV РУССКИХ В сентябре секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что мову надо обязательно перевести с кириллицы на латиницу, потому что только так можно влиться в преуспевающую семью Запада.
Популярные статьи
- Не надел маску- получи в челюсть: За что охранники магазинов нападают на покупателей
- Президент утвердил перечень поручений по итогам совещания по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока
- Путин поручил рассмотреть возможность увеличить кешбэк за турпоездки на Дальний Восток до 40 тысяч рублей
Свежие комментарии