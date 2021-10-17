Комсомольская правда

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И вид латиницы им сладок и приятен

И вид латиницы им сладок и приятен

МАТЬ GORODOV РУССКИХ В сентябре секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что мову надо обязательно перевести с кириллицы на латиницу, потому что только так можно влиться в преуспевающую семью Запада.

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