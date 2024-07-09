Ученый предложил высаживать деревья и газоны в Барнауле для борьбы с "потопами"

Речь идет в основном об Индустриальном районе города Для борьбы с последствиями мощных ливней в Барнауле необходимо строить не только ливневые канализации, но и высаживать газоны, деревья, а также обустраивать парки.
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