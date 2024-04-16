Канализацию отремонтировали в микрорайоне Красная Поляна в Лобне

Ремонт канализационной сети у Дома культуры «Красная Поляна» занял всего несколько дней. За короткое время специалистам водоканала «Чайка» удалось решить многолетнюю проблему и устранить попадание стоков в реку.
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