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Канализацию отремонтировали в микрорайоне Красная Поляна в Лобне

Канализацию отремонтировали в микрорайоне Красная Поляна в Лобне

Ремонт канализационной сети у Дома культуры «Красная Поляна» занял всего несколько дней. За короткое время специалистам водоканала «Чайка» удалось решить многолетнюю проблему и устранить попадание стоков в реку.

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