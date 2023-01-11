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С новой свалкой. Почему Рубцовск и Горняк снова завалило мусором и когда его уберут

С новой свалкой. Почему Рубцовск и Горняк снова завалило мусором и когда его уберут

С новой свалкой. Почему Рубцовск и Горняк снова завалило мусором и когда его уберут С 1 января в Рубцовскую зону зашёл новый регоператор «Автотранс» Жители Рубцовска и Горняка жалуются на горы мусора, которые не убирают в их городах с Нового года.

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