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Кейн о «Баварии»: «Один из самых больших клубов мира с менталитетом победителя. Очень рад стать его частью»

Кейн о «Баварии»: «Один из самых больших клубов мира с менталитетом победителя. Очень рад стать его частью»

Кейн перешел в «Баварию из «Тоттенхэма», подписав контракт до 2027 года. Сумма трансфера составила 100+10 млн евро.

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