Китай вступил в новый этап своего развития, который был зафиксирован на III пленуме ЦК КПК 20-го созыва, проходившем в Пекине 15-18 июля.
ПЛЕНУМ КОМПАРТИИ КИТАЯ ВЗОРВАЛ МИР. СИ ЦЗИНЬПИН НАВЯЗАЛ ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЫБОР
Комментарии
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ВМ
Вениамин Мельников
....твердо держать судьбу развития и прогресса страны в своих собственных руках....что отсутствует в экономической политике у нас,пример-так называемые "территории опережающего развития"Кто там хозяин?
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13 час.
юф
юра федулов
Сталинская формула "опоры на собственные силы" в РФ забыта из-за кадровой нищеты руководства. Но Китай как стратегического союзника надо ценить.
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7 час.
Alex Nемо
Поживём - увидим. Надеюсь что еще не все забыли про хунвейбинов громивших все русское в Китае...
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5 час.
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