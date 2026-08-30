«Теневой флот» РФ использует опасный маршрут, чтобы уберечь танкеры от захвата

Российский «теневой флот» совершает длинный обход вокруг Ирландии, чтобы избежать захвата. Об этом пишет британская газета The Sunday Times.
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