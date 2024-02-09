Путин: последний разговор с Байденом произошел еще до спецоперации

Президент России Владимир Путин заявил, что в последний раз разговаривал со своим американским коллегой Джо Байденом еще до начала спецоперации, тогда лидеры обсудили факт поддержки Соединенными Штатами событий на Украине.
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