Спецотряд из ветеранов СВО обеспечит безопасность и «поставит на место приезжих»

А зачем нам такое МВД, которое ничего не может, в котором полно генералов и баб, получающих приличную з/п да еще и взятки? А этих ребят из тигра посадят в тюрьму эти же из МВД. Все это полный абсурд! Власть на стороне мигрантов.

Диана Константинова

До чего дошло дело, это просто за гранью, чтобы мы в своей стране жили в страхе из за тех, кого пустили на свою землю-матушку, наказать всех тех кто это допустил, пусть земля горит у них под ногами