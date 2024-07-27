Во Владивостоке с 25 июля на службу заступил отряд "Тигр-правопорядок", сформированный из участников специальной военной операции.
Спецотряд из ветеранов СВО обеспечит безопасность и «поставит на место приезжих»
Комментарии
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Семен Демин
А зачем нам такое МВД, которое ничего не может, в котором полно генералов и баб, получающих приличную з/п да еще и взятки? А этих ребят из тигра посадят в тюрьму эти же из МВД. Все это полный абсурд! Власть на стороне мигрантов.
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5 час.
Владимир Фоминых
РАБОТАЙТЕ БРАТЬЯ
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4 час.
Диана Константинова
До чего дошло дело, это просто за гранью, чтобы мы в своей стране жили в страхе из за тех, кого пустили на свою землю-матушку, наказать всех тех кто это допустил, пусть земля горит у них под ногами
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3 час.
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