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Африканские страны заменяют доллары золотом

Африканские страны заменяют доллары золотом

Черный континент начинает быстро подключаться к процессу дедолларизацииPiqsels читайте на monocle.ruЧерный континент начинает быстро подключаться к процессу дедолларизацииРастет число африканских стран, которые обращаются к золоту, чтобы минимизировать геополитические риски и защититься от валютных потерь.

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