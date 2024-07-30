Африканские страны заменяют доллары золотом

Черный континент начинает быстро подключаться к процессу дедолларизацииPiqsels читайте на monocle.ruЧерный континент начинает быстро подключаться к процессу дедолларизацииРастет число африканских стран, которые обращаются к золоту, чтобы минимизировать геополитические риски и защититься от валютных потерь.