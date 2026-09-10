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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Чикаго» почтит память Стэйси Кинга специальной нашивкой на форме

« Чикаго » объявил, как увековечит память Стэйси Кинга, умершего 7 июня в возрасте 59 лет. На протяжении сезона-2026/27 на форме команды будет специальная нашивка.

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