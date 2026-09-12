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Царьград

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"Военкоматы выполняют задания": на вопрос о мобилизации 2026 ответил член комитета по обороне

"Военкоматы выполняют задания": на вопрос о мобилизации 2026 ответил член комитета по обороне

Данная тема остаётся одной из самых горячих этой осенью. Депутат Госдумы, член комитета по обороне, генерал-лейтенант запаса Виктор Соболев опроверг распространяющиеся в интернете слухи о новой волне мобилизации в России.

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