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Третья девушка обвинила солиста Backstreet Boys Ника Картера в изнасиловании

Третья девушка обвинила солиста Backstreet Boys Ника Картера в изнасиловании

Солиста Backstreet Boys Ника Картера обвинили в изнасиловании ещё одной несовершеннолетней девушки. Музыкант категорически отвергает выдвинутые против него обвинения, сообщает TMZ.

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