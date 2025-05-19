В августе повысят пенсию работающим россиянам

Об этом сказала Светлана Бессараб С 1 августа 2025 года будет повышена пенсия работающим пенсионерам, сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, пишет «Лента.
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