НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Петербургский дневник

204 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Калашников
    Ввести вечное правление и всё что есть передать олигархам? К такому пределу стремимся?Петр Толстой допу...
  • Иринушка
    Все помнят, под чью диктовку менялась наша конституция. Давно пора все вернуть.Петр Толстой допу...
  • Natalia Ivanova
    Обратите внимание на участников проекта дом2. Яббаров - трое детей - алименты вообще не платит. Салибеков - трое дете...В России планирую...

В августе повысят пенсию работающим россиянам

В августе повысят пенсию работающим россиянам

Об этом сказала Светлана Бессараб С 1 августа 2025 года будет повышена пенсия работающим пенсионерам, сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, пишет «Лента.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх