Путин: власть в Киеве узурпирована «кучкой казнокрадов», которым нужна война

«Давайте лучше жить дружно, иначе ведь нам тоже придётся отвечать». Владимир Путин провёл сегодня заседание Военно-промышленной комиссии.
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У нас тоже самое.
"власть в Киеве узурпирована! глобальным частным капиталом руками «кучки казнокрадов» - исполнителей, -и им всем нужна война, как останавливающий развитие России в частности фактор. но не Россией единой! - Европа "в том же флаконе" попала под замес, ибо речь идёт о глобальном переформатировании под задачи глобального бабла. для этого надо сначала "размежеваться". собирать "камни" будут следующие назначенные кукловодами - кто сказал "выбранные"? - персонажи. внимательно наблюдаем.
"— Власть в Киеве узурпирована «кучкой казнокрадов»...", совсем как у нас...
А у нас в России казнокрадов нет?
О-о-о! Ну вот это он хорошо сказал!
Если слово Киев заменить на Россию, то в части жуликов, ну прям вот молодец. Правду надо открывать своему народу. Пусть даже названиями других стран.
Ворья везде хватает, и у них и у нас, теория Жигалова не срабатывает... Побеждает моя рубашка.. Или ,как не порадеть.. Громких дел у нас не слышно, всё в тихую, такая школа в пользу не срабатывает. Сорри.