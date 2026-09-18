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Аргументы недели

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Путин: власть в Киеве узурпирована «кучкой казнокрадов», которым нужна война

Путин: власть в Киеве узурпирована «кучкой казнокрадов», которым нужна война

«Давайте лучше жить дружно, иначе ведь нам тоже придётся отвечать». Владимир Путин провёл сегодня заседание Военно-промышленной комиссии.

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Профиль пользователя Сергей Ковалев
Сергей Ковалев

"власть в Киеве узурпирована! глобальным частным капиталом руками «кучки казнокрадов» - исполнителей, -и им всем нужна война, как останавливающий развитие России в частности фактор. но не Россией единой! - Европа "в том же флаконе" попала под замес, ибо речь идёт о глобальном переформатировании под задачи глобального бабла. для этого надо сначала "размежеваться". собирать "камни" будут следующие назначенные кукловодами - кто сказал "выбранные"? - персонажи. внимательно наблюдаем.

Профиль пользователя Леонид
Леонидизменено

О-о-о! Ну вот это он хорошо сказал! 
Если слово Киев заменить на Россию, то в части жуликов, ну прям вот молодец. Правду надо открывать своему народу. Пусть даже названиями других стран.