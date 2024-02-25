Джонсон рассказал о перспективах Крыма после передачи ВСУ дальнобойного оружия

Бывший премьер-министр Великобритании заявил, что у Крым "будет иметь очень интересные перспективы" для Вооруженных сил Украины (ВСУ) после передачи ракет большой дальности HIMARS, ATACMS, Storm Shadow и "всего, что нужно".
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