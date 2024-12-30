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16 таинственных предметов обихода из прошлого, по виду которых не сразу поймёшь, зачем они были нужны

16 таинственных предметов обихода из прошлого, по виду которых не сразу поймёшь, зачем они были нужны

Каждый день мы пользуемся разными бытовыми предметами и радуемся их наличию. Но подобные вещи, здорово облегчающие жизнь или украшающие её, существовали и в прошлом — и многие из них могут посоревноваться со своими современными аналогами по части продуманности и красоты!  .

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