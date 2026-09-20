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Нижегородская правда

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Общая явка избирателей в Нижегородской области на 18.00 20 сентября оставила 57,21%

Общая явка избирателей в Нижегородской области на 18.00 20 сентября оставила 57,21%

По информации облизбиркома, на 18.00 20 сентября общая явка избирателей по Нижегородской области (с учетом ДЭГ) составила 57,21% (1 415 312 избирателей).

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