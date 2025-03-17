📹⚡️ВВС Китая провели первый испытательный полет беспилотного транспортного самолета TP1000 в аэропорту Циндао «Лайси».
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📹⚡️ВВС Китая провели первый испытательный полет беспилотного транспортного самолета TP1000 в аэропорту Циндао «Лайси».