Сухость кожи – популярная "зимняя" проблема

Сухая кожа – популярная «зимняя проблема». Центральное отопление и кондиционирование значительно снижают уровень влажности в доме, что приводит к сухости кожи рук.
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