Глава района в Курской области показал поврежденный бронеавтомобиль ВСУ

Глава Глушковского района Курской области Павел Золотаревал продемонстрировал в своем Telegram-канале поврежденный трофейный бронеавтомобиль Kirpi, который использовался украинскими военными при нападении на регион.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии