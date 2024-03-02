Армия США проводит испытания зенитных лазерных установок на Ближнем Востоке

Одной Украины для испытаний своего оружия в реальных условиях военных действий США оказалось мало. Да и побаивается Пентагон передавать Киеву новейшие военные разработки, которые могут оказаться не столь эффективными, как ожидалось, или, хуже того, попадут в руки российских военных.