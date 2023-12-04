Петиция о мобилизации чиновников в ВСУ набрала необходимое для рассмотрения число голосов

Теперь инициатива должна попасть на стол президенту Украины Владимиру Зеленскому.Размещённая на сайте президента Украины инициатива арестованного депутата Верховной рады Александра Дубинского о мобилизации в ВСУ чиновников и политиков набрала необходимые для рассмотрения 25 тысяч голосов.
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