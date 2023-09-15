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  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Томатный суп с копчёностями и фасолью

Густой, наваристый, ароматный суп по рецепту венгерского блюда боб-левеш. В этот суп, помимо овощей, фасоли, мясных продуктов, добавляется копчёная паприка, придающая супу дополнительный аромат, а также чипетке – маленькие клёцки из яичного теста.

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