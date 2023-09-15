Томатный суп с копчёностями и фасолью

Густой, наваристый, ароматный суп по рецепту венгерского блюда боб-левеш. В этот суп, помимо овощей, фасоли, мясных продуктов, добавляется копчёная паприка, придающая супу дополнительный аромат, а также чипетке – маленькие клёцки из яичного теста.