❗️Пишут, что дронами бьют прямо с фур ВСУ впервые атаковали дронами Сибирь — сообщается о работе ПВО в Иркутской области.
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❗️Пишут, что дронами бьют прямо с фур ВСУ впервые атаковали дронами Сибирь — сообщается о работе ПВО в Иркутской области.
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