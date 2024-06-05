Депутаты предложили создать цензуру для артистов

d

demyr150648

Так эти ...м...и ничего не поймут. Кому нужны депутаты без способностей? Нам, как вроде и нет. А вот поди ж весь зал Думы на 90% из ... без способностей. И спят на работе сволочи, а дело идет! Куда-то, но идет? Это у нас такие долбаки- гении в Думе: вроде как их и нет, а с другой стороны - полный специально подобранных и всенародно засунутых. в ... зал. Вот, понял: это они вещь в себе. Все сошлось.