На фото — две России. 1 июня в Москве у памятника святому великому благоверному князю Димитрию Донскому и в храме Димитрия Донского у Спасо-Андроникова монастыря граждане Святой Руси праздновали День этого великого русского святого.
Депутаты предложили создать цензуру для артистов
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
саша дмитренко
нужно срочно провести проверку умственных способностей депутатов!
Ответить
1 час.
d
demyr150648
Так эти ...м...и ничего не поймут. Кому нужны депутаты без способностей? Нам, как вроде и нет. А вот поди ж весь зал Думы на 90% из ... без способностей. И спят на работе сволочи, а дело идет! Куда-то, но идет? Это у нас такие долбаки- гении в Думе: вроде как их и нет, а с другой стороны - полный специально подобранных и всенародно засунутых. в ... зал. Вот, понял: это они вещь в себе. Все сошлось.
Ответить
1 час.
o
ondreacrimson
Народ в сети набирает обороты тема по заработку с помощью нейросетей, ниш много, можно сделать все на автомате, куча разных возможностей, более подробное вы узнаете на бесплатном курсе, количество мест ограниченно, регистрация здесь----- https://do.my/kurs
Нейросети - TutorPlace
do
Ответить
50 мин.
Свежие комментарии