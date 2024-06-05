Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Любопытно, однако

76 358 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ondreacrimson
    Народ в сети набирает обороты тема по заработку с помощью нейросетей, ниш много, можно сделать все на автомате, куча ...Депутаты предложи...
  • demyr150648
    Так эти ...м...и ничего не поймут. Кому нужны депутаты без способностей? Нам, как вроде и нет. А вот поди ж весь зал ...Депутаты предложи...
  • саша дмитренко
    нужно  срочно  провести  проверку  умственных  способностей  депутатов!Депутаты предложи...

Депутаты предложили создать цензуру для артистов

Депутаты предложили создать цензуру для артистов

На фото — две России. 1 июня в Москве у памятника святому великому благоверному князю Димитрию Донскому и в храме Димитрия Донского у Спасо-Андроникова монастыря граждане Святой Руси праздновали День этого великого русского святого.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
саша дмитренко
нужно  срочно  провести  проверку  умственных  способностей  депутатов!
Ответить
1 час.
d
demyr150648
Так эти ...м...и ничего не поймут. Кому нужны депутаты без способностей? Нам, как вроде и нет. А вот поди ж весь зал Думы на 90% из ... без способностей. И спят на работе сволочи, а дело идет! Куда-то, но идет? Это у нас такие долбаки- гении в Думе: вроде как их и нет, а с другой стороны - полный  специально подобранных и всенародно засунутых. в ... зал. Вот, понял: это они вещь в себе. Все сошлось.
Ответить
1 час.
o
ondreacrimson
Народ в сети набирает обороты тема по заработку с помощью нейросетей, ниш много, можно сделать все на автомате, куча разных возможностей, более подробное вы узнаете на бесплатном курсе, количество мест ограниченно, регистрация здесь----- https://do.my/kurs
Нейросети - TutorPlace
do
Ответить
50 мин.

Картина дня

наверх