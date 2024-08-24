В Забайкалье обнаружили незаконных мигрантов из Узбекистана

В Забайкалье возбудили уголовное дело по признакам организации незаконной миграции.Прокуратура региона сообщает, что была проверка организаций, осуществляющих для иностранных граждан прием экзаменов на знание русского языка.
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