‼️🇷🇺🇺🇦Армия России продолжает охоту на "теневой флот" Украины ▪️Сегодня у берегов Одессы российские войска атаковали судно врага, используемое для транспортировки грузов.
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‼️🇷🇺🇺🇦Армия России продолжает охоту на "теневой флот" Украины ▪️Сегодня у берегов Одессы российские войска атаковали судно врага, используемое для транспортировки грузов.
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