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Эмбер Гленн прыгнула тройной аксель в произвольной программе на чемпионате мира

Прыжок был исполнен с помаркой на выезде, поэтому судьи поставили отрицательные GOE.  Гленн получила за прокат 138,00 балла и с итоговой суммой 205,65 возглавила турнирную таблицу.

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