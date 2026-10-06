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Что происходит в Киеве на самом деле: депутат Рады была вынуждена признаться

Что происходит в Киеве на самом деле: депутат Рады была вынуждена признаться

Киев стремительно пустеет. На фоне российских ударов по мостам через Днепр жители массово покидают город, а цены на аренду жилья на западе Украины взлетели до небес.

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