«Трубу прорвало?»: Захарова посмеялась над Зеленским, который пропустит инаугурацию Трампа

МОСКВА, 20 января, ФедералПресс. Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла заявление Владимира Зеленского о том, что он не будет присутствовать на инаугурации Дональда Трампа из-за неотложных дел дома.
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