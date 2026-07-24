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Царьград

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Минобороны Испании объявило ЧС в Мадриде из-за лесных пожаров

Минобороны Испании объявило ЧС в Мадриде из-за лесных пожаров

Испанские власти ввели чрезвычайное положение в Мадриде и Авиле из-за лесных пожаров. Минобороны объявило ситуацию национального значения.

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