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22 петербургских студента стали миллионерами

22 петербургских студента стали миллионерами

Молодые таланты выиграли сложный конкурс.Всероссийский проект "Твой ход" третий год помогает талантливой молодёжи получить средства для реализации полезных идей, стали победителями 22 петербургских студента.

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