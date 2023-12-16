22 петербургских студента стали миллионерами

Молодые таланты выиграли сложный конкурс.Всероссийский проект "Твой ход" третий год помогает талантливой молодёжи получить средства для реализации полезных идей, стали победителями 22 петербургских студента.
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