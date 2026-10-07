Транспортные полицейские Херсонской области выявили факт незаконного вылова рыбы в акватории залива Сиваш

Сотрудниками линейного пункта полиции на станции Каланчак Херсонского ЛО МВД России на транспорте в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий вблизи села Счастливцево Генического района на берегу залива Сиваш задержан 51-летний местный житель, возвращавшийся из акватории с уловом.