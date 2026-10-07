Происшествия
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Происшествия

19 подписчиков

Транспортные полицейские Херсонской области выявили факт незаконного вылова рыбы в акватории залива Сиваш

Транспортные полицейские Херсонской области выявили факт незаконного вылова рыбы в акватории залива Сиваш

Сотрудниками линейного пункта полиции на станции Каланчак Херсонского ЛО МВД России на транспорте в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий вблизи села Счастливцево Генического района на берегу залива Сиваш задержан 51-летний местный житель, возвращавшийся из акватории с уловом.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым