Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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В Крыму задержали россиянку, которая планировала поджечь релейный шкаф на ж/д

В Крыму задержали россиянку, которая планировала поджечь релейный шкаф на ж/д

Сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали россиянку, которая по указанию украинских спецслужб собиралась поджечь релейный шкаф на железной дороге в Крыму, чтобы помешать военным перевозкам.

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