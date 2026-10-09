Как раньше хлеб хранился неделю без плесени, а сейчас покрывается грибком через пару дней

Как известно, хлеб - всему голова, и поэтому к нему всегда относились очень бережно. Проблема в том, что в прежние времена он не требовал столько внимания как сейчас.
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