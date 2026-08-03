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Сын заметно перерос маму: Анастасия Стоцкая показала повзрослевших детей на отдыхе

Сын заметно перерос маму: Анастасия Стоцкая показала повзрослевших детей на отдыхе

Вместо шумных светских мероприятий Анастасия Стоцкая всё чаще выбирает семейный отдых. В июле 2026 года певица отправилась на Мальдивы, чтобы отметить важную дату — её старшему сыну Александру исполнилось 15 лет.

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