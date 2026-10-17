В субботу, 17 октября, на территории Ленинградской области объявили беспилотную опасность. Что известно о последствиях утренней вражеской атаки? Ранним утром, в 4:10, жители Ленобласти получили предупреждение об опасности в воздушном пространстве.
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