Посадки генералов - это хорошо, но как Белоусов будет возвращать триллионы?

Vladimir Shalimov

Вернуть награбленные паркетными вояками триллионы? Да легко! Для этого надо вернуть в законодательство повальную конфискацию ВСЕГО (а не "нажитого" лишь за ворованные и взяточные деньги). И не только то, что записано на преступника-казнокрада, но и на ВСЕХ членов его семьи до третьего колена в обе стороны (детей, внуков и правнуков - в одном направлении, отцов-матерей, дедов-бабок и прадедов-прабабок - в другом), а также всех сватов и кумовьёв, друзей семьи и... соседей - на всякий случай. Думаю, наскребётся даже больше, чем эти жулики наворовали.