Итак, первый высокопоставленный чиновник Минобороны осужден.
Посадки генералов - это хорошо, но как Белоусов будет возвращать триллионы?
Комментарии
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Генрих
Как, как... только наглядными расстрелами на "лобном месте". Ну, иначе никак! В последующем можно и в региональных центрах на главной площади. А пока...только Москве.
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11 час.
Ингерман Ланская
гимлер, а расстрелы на лобном месте проводятся? а где именно?
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7 час.
Vladimir Shalimov
Вернуть награбленные паркетными вояками триллионы? Да легко! Для этого надо вернуть в законодательство повальную конфискацию ВСЕГО (а не "нажитого" лишь за ворованные и взяточные деньги). И не только то, что записано на преступника-казнокрада, но и на ВСЕХ членов его семьи до третьего колена в обе стороны (детей, внуков и правнуков - в одном направлении, отцов-матерей, дедов-бабок и прадедов-прабабок - в другом), а также всех сватов и кумовьёв, друзей семьи и... соседей - на всякий случай. Думаю, наскребётся даже больше, чем эти жулики наворовали.
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30 мин.
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