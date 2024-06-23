Политика как он...
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Политика как она есть

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Посадки генералов - это хорошо, но как Белоусов будет возвращать триллионы?

Посадки генералов - это хорошо, но как Белоусов будет возвращать триллионы?

Итак, первый высокопоставленный чиновник Минобороны осужден.

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Комментарии
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Генрих
Как, как... только наглядными расстрелами на &quot;лобном месте&quot;. Ну, иначе никак! В последующем можно и в региональных центрах на главной площади. А пока...только  Москве.
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11 час.
Ингерман Ланская
гимлер, а расстрелы на лобном месте проводятся? а где именно?
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7 час.
Vladimir Shalimov
Вернуть награбленные паркетными вояками триллионы? Да легко! Для этого надо вернуть в законодательство повальную конфискацию ВСЕГО (а не &quot;нажитого&quot; лишь за ворованные и взяточные деньги). И не только то, что записано на преступника-казнокрада, но и на ВСЕХ членов его семьи до третьего колена в обе стороны (детей, внуков и правнуков - в одном направлении, отцов-матерей, дедов-бабок и прадедов-прабабок - в другом), а также всех сватов и кумовьёв, друзей семьи и... соседей - на всякий случай. Думаю, наскребётся даже больше, чем эти жулики наворовали.
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30 мин.

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