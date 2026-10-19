Фома Хлебник почитается 19 октября — почему в этот народный праздник наши предки обязательно проверяли закрома? Узнайте, как святой апостол стал покровителем бережливости, зачем крестьяне пересчитывали зерно и какие строгие запреты сулили голодную весну.
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