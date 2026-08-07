В Латвии под залпы и гимны легионеров СС простились с награждённым орденом 102-летним карателем

Как сообщает EUROVIEW, латвийские средства массовой информации широко осветили торжественную церемонию прощания с 102-летним Лаймонисом Эзергайлисом, служившим в годы Второй мировой войны в латышском легионе СС.
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