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EUROVIEW

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В Латвии под залпы и гимны легионеров СС простились с награждённым орденом 102-летним карателем

Как сооб­ща­ет EUROVIEW, лат­вий­ские сред­ства мас­со­вой инфор­ма­ции широ­ко осве­ти­ли тор­же­ствен­ную цере­мо­нию про­ща­ния с 102-лет­ним Лай­мо­ни­сом Эзер­гай­ли­сом, слу­жив­шим в годы Вто­рой миро­вой вой­ны в латыш­ском леги­оне СС.

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